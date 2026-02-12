United getur gleymt því að fá Tuchel í sumar – Var að gera nýjan samning

Thomas Tuchel hefur framlengt samning sinn sem landsliðsþjálfari Englands og verður í starfi fram yfir EM 2028, sem England mun halda ásamt fleiri þjóðum.
Enska knattspyrnusambandið tilkynnti um nýja samninginn í dag. Þýski þjálfarinn, sem tók við enska landsliðinu fyrir ári, mun því stýra liðinu í komandi verkefnum, þar á meðal í Þjóðadeild UEFA í haust og á næsta Evrópumóti.
Tuchel er nú að undirbúa liðið fyrir vináttuleiki gegn Úrúgvæ og Japan í næsta mánuði. Hann sagðist ekki hafa hikað við að skrifa undir nýjan samning og kallaði starfið draumastarf. „Ég er mjög ánægður og stoltur að framlengja veru mína með Englandi. Það er ekkert leyndarmál að ég hef notið hverrar mínútu með leikmönnum og þjálfurum,“ sagði Tuchel.
Hann bætti við að hann hlakkaði til að leiða liðið á HM og að markmiðið væri að gera þjóðina stolta.
FA lítur á framlenginguna sem stóran sigur, enda er Tuchel eftirsóttur þjálfari. Hann hefur áður verið orðaður við stór störf, meðal annars hjá Manchester United og Real Madrid, og einnig verið nefndur í tengslum við Tottenham.
Með framlengingunni tryggir England sér reynslumikinn þjálfara til langs tíma á meðan liðið undirbýr sig fyrir stórmót næstu ára.