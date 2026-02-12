Setja enska landsliðsmanninn efstan á lista fyrir sumarið

fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 21:00

Morgan Gibbs-White, miðjumaður Nottingham Forest, gæti verið á förum frá félaginu í sumar og Aston Villa er sagt fylgjast grannt með stöðu hans. Þetta kemur fram í frétt Teamtalk.

Gibbs-White, sem er 26 ára og hefur leikið landsleiki fyrir England, hefur verið einn af lykilmönnum Forest undanfarin tímabil. Hann hefur vakið athygli fyrir sköpunarkraft sinn, vinnusemi og hæfileika til að skapa færi fyrir samherja sína.

Samkvæmt heimildum telja forráðamenn Aston Villa að hann passi afar vel inn í leikstíl liðsins. Villa hefur verið metnaðarfullt á leikmannamarkaðnum og er að reyna að styrkja hópinn til að festa sig í sessi meðal toppliða í ensku úrvalsdeildinni og í Evrópukeppni.

Ekki liggur fyrir hvort Nottingham Forest sé tilbúið að selja leikmanninn, en áhugi Villa gæti sett pressu á félagið ef tilboð berst í sumar.

Gibbs-White er talinn vera á besta aldri og gæti orðið eftirsóttur á markaðnum á næstu mánuðum.

