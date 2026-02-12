Óvæntur glaðningur á Valentínusardag fór skelfilega úrskeiðis – Fór í glæsileg undirföt en svo gerðist þetta

Valentínusardagurinn er á laugardag og Abby Clancy, eiginkona fyrrum knattspyrnumannsins Peter Crouch, bauð upp á vandræðalega sögu frá þeim degi.
Clancy hafði keypt undirföt til að koma Crouch á óvart og vera í en endaði á að vera í kápu yfir allt kvöld þeirra saman. Það var því framherjinn fyrrverandi hafði einnig ákveðið að koma henni á óvart, með einkakokki heima fyrir.
„Þetta var versti óvænti glaðningur sögunnar því ég fór í glæsilegu undirfötin undir kápu en svo kom Pete mér á óvart með kokknum. Ég þurfti því að vera í kápunni allan kvöldverðinn. Ég svitnaði því þetta var svo stressandi. Kokkurinn var að útskýra matinn og svoleiðis en mig langaði svo að segja honum að koma sér bara heim,“ lýsti Clancy.
Crouch á að baki glæstan feril fyrir lið eins og Liverpool og Tottenham, en hann starfar sem sparkspekingur í dag.