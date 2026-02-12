Henda Darwin og Mari út úr hóp – Geta ekki spilað í deildinni í Sádí Arabíu

Darwin Núñez og Pablo Marí eru ekki á leikmannalista Al Hilal í sádiarabísku úrvalsdeildinni eftir nýjustu breytingar hjá félaginu.
Ástæðan er komu Karim Benzema til félagsins, sem hefur áhrif á skráningu erlendra leikmanna í deildinni. Reglur í Sádi-Arabíu takmarka fjölda erlendra leikmanna sem má skrá til þátttöku í deildarkeppninni og því hefur Al Hilal þurft að taka erfiðar ákvarðanir.
Samkvæmt því verður Núñez því aðeins gjaldgengur með Al Hilal í Meistaradeild Asíu en ekki í leikjum í heimalandadeildinni. Þetta er talsvert áfall fyrir úrúgvæska framherjann sem gekk til liðs við félagið með miklum væntingum.
Spænski varnarmaðurinn Pablo Marí er í sömu stöðu og er einnig utan deildarhópsins að svo stöddu.
Koma Benzema hefur vakið mikla athygli og styrkir lið Al Hilal enn frekar, en á sama tíma sýnir málið hversu flókið það getur verið að stýra stórum leikmannahópi með marga erlenda stjörnumenn. Óljóst er hvort breytingar verði gerðar á skráningum síðar á tímabilinu.