Forest búið að reka Dyche sem er þriðji stjórinn sem fær sparkið á tímabilinu

Nottingham Forest hefur tilkynnt að Sean Dyche hafi verið leystur frá störfum sem knattspyrnustjóri félagsins. Var hann rekinn eftir markalaust jafntefli við Wolves á heimavelli í gær.
Forest er þremur stigum frá fallsæti. Áður hafði Forest rekið Nuno Espirito Santo og Ange Postecoglou á þessu tímabili.
Í stuttri yfirlýsingu frá félaginu kemur fram að Dyche sé hættur störfum og að félagið þakki honum og þjálfarateymi hans fyrir framlag þeirra á meðan þeir störfuðu hjá Forest. Þá er þeim óskað velfarnaðar í framtíðinni.
Forest tók fram að ekki yrði tjáð sig frekar um málið að svo stöddu. Ekki hefur enn verið greint frá því hver muni taka við liðinu til skemmri eða lengri tíma.
Dyche tók við Forest á krefjandi tíma og hefur liðið átt í erfiðleikum í deildinni. Árangur liðsins á tímabilinu hefur verið undir væntingum og félagið verið í baráttu neðarlega í töflunni.
Brottför Dyche er enn ein stjórabreytingin hjá félaginu á síðustu árum og nú beinast augu stuðningsmanna að því hver verður ráðinn næsti stjóri og hvort honum takist að snúa gengi liðsins við.