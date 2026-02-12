Fer úr FH í Hauka

Einar Karl Ingvarsson er genginn í raðir Hauka og hefur fengið félagaskipti til félagsins, eins og sjá má á vef KSÍ.
Um er að ræða reynslumikinn leikmann sem hefur náð frábærum árangri á ferlinum og meðal annars raðað inn titlum með Val.
Einar Karl var síðast á mála hjá nágrönnum Hauka í FH, hvar hann er uppalinn, en kemur nú inn í sterkt lið sem Guðjón Pétur Lýðsson er að smíða á Ásvöllum.
Haukar, sem spila í 2. deild en ætla sér upp í sumar, hafa gefið í skyn á samfélagsmiðlum í dag að tíðinda sé að vænta, en Einar Karl hefur ekki verið formlega kynntur þar.