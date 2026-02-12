fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

Borgarstjóri og forsætisráðherra hjóla í Íslandsvininn eftir ummæli hans um innflytjendur

Fékk væna sekt fyrir að keyra yfir á rauðu – Vildi ekki gefa upp hver var að keyra

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 10:00

Enska knattspyrnustjarnan Jack Grealish hefur verið gert að greiða samtals um 1.000 pund í sekt og kostnað eftir umferðarlagabrot í Liverpool.

Grealish, sem er 30 ára og leikur á láni hjá Everton frá Manchester City, var kærður af lögreglunni í Merseyside eftir atvik í september á síðasta ári.

Myndavélar náðu þá sportbíl hans, Lamborghini að verðmæti um 210.000 pund, aka yfir á rauðu ljósi skammt frá miðborg Liverpool seint um kvöld.

Samkvæmt gögnum málsins tókst Grealish ekki að upplýsa lögreglu um hvort hann eða annar aðili hefði verið við stýrið þegar brotið var framið. Dómari við héraðsdóm í Liverpool dæmdi hann í sex refsipunkta á ökuskírteinið og til að greiða sekt, málskostnað og gjöld upp á samtals 1.044 pund.

Atvikið átti sér stað um klukkan 23:30 þann 12. september, kvöldið áður en Grealish spilaði með Everton gegn sínu gamla félagi Aston Villa í markalausu jafntefli.

Þá hefur Grealish staðfest að tímabili hans 2025/26 sé lokið vegna meiðsla. Hann birti mynd af sér á sjúkrahúsi eftir aðgerð á álagsbroti í fæti og sagðist svekktur að enda tímabilið með þessum hætti.

