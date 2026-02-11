Verðugt verkefni Íslandsmeistaranna í Svíþjóð í dag

Íslandsmeistarar Breiðabliks mætir sænska liðinu Hacken í dag í fyrri leik liðanna í 8-liða úrslitum Evrópubikarsins.
Hacken er ríkjandi Svíðþjóðarmeistari og því um afar verðugt verkefni að ræða. Þess má geta að landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir er á mála hjá félaginu.
Leikurinn fer fram á Hisingen Arena í Gautaborg og hefst hann kl. 17:30 að íslenskum tíma. Seinni leikur liðanna verður svo leikinn á Kópavogsvelli miðvikudaginn 18. febrúar kl. 18.
Blikar komust á þetta stig keppninnar með glæsilegum endurkomu sigri á danska stórliðinu Fortuna Hjorring í 16-liða úrslitum.