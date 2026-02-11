Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti

22 ára knattspyrnumaður frá Chile er látinn eftir að hafa smitast af sjaldgæfri veiru sem berst með nagdýrum. Um er að ræða sömu tegund veiru og varð eiginkonu Hollywood-leikarans Gene Hackman að bana á síðasta ári.
Leikmaðurinn hét Matías Uribe Nova og lék með Club Deportivo Juventud Iberia. Hann var lagður inn á bráðamóttöku eftir að hafa fundið fyrir skertu meðvitundarástandi og lágum blóðþrýstingi. Áður hafði hann leitað á heilsugæslu vegna einkenna á borð við meltingartruflanir, hita og höfuðverk.
Við seinni komu hans á sjúkrahús voru gerðar blóðrannsóknir og röntgenmynd af lungum. Læknar grunaði að um hantaveiru-lungnaheilkenni væri að ræða og óskuðu eftir að hann yrði fluttur frá sjúkrahúsi í Lirquén á stærra sjúkrahús í Talcahuano.
Á meðan beðið var eftir flutningi fékk Nova hjartastopp. Þrátt fyrir endurlífgunartilraunir lést hann áður en hægt var að veita honum sérhæfða meðferð. Andlátið átti sér stað laugardaginn 7. febrúar.
Heilbrigðisyfirvöld í Biobío-héraði staðfestu síðar að um hantaveirusmit væri að ræða, fyrsta tilfelli ársins á svæðinu. Talið er að Nova hafi smitast þegar hann var í sjálfboðastarfi við að aðstoða fólk sem varð fyrir áhrifum af miklum gróðureldum á svæðinu.
Hantaveirur geta valdið alvarlegum sjúkdómum, þar á meðal lungnaheilkenni og nýrnaveiki með blæðingum. Veirurnar berast helst með nagdýrum og smit geta orðið við snertingu við þvag, saur eða munnvatn þeirra.
Veiran vakti heimsathygli þegar Betsy Arakawa, eiginkona Gene Hackman, lést af hennar völdum í fyrra. Hún fannst látin á heimili þeirra í Santa Fe. Hackman lést síðar af náttúrulegum orsökum.