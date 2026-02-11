Sjáðu viðbrögð hins hárprúða stuðningsmanns þegar ljóst varð að draumurinn um klippingu myndi ekki rætast

Frank Illet, stuðningsmaður Manchester United sem hefur orðið þekktur fyrir að klippa ekki hár sitt, vakti mikla athygli beinu streymi í gær.
Illet ætlar að klippa sig þegar United tekst að vinna fimm leiki í röð. Liðið hafði unnið fjóra fram að leiknum gegn West Ham í gær, en gerði jafntefli.
Illet hefur ekki farið í klippingu síðan í október 2024, eða í hátt í 500 daga, á meðan hann bíður eftir fimm sigrum í röð.
Hann horfði á leikinn í gær með myndavélarnar á sér í beinu streymi, með það fyrir augum að fólk yrði vitni að því þegar markmiðinu yrði náð og hann færi loks í klippingu.
Allt kom þó fyrir ekki og hér að neðan má sjá viðbrögð Illet í leikslok.
😅🏴 This was Frank Illet’s reaction after the 1-1 draw vs. West Ham…
He’s now gone 493 days without cutting his hair and now has to wait for a streak of FIVE CONSECUTIVE WINS. ⏳😭🤣
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 11, 2026