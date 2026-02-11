Sjáðu ótrúlegt dauðafæri Cole Palmer í gær – Hvernig fór hann að því að skora ekki?

Chelsea gerði 2-2 jafntefli við Leeds á heimavelli í gær en líklega hefur Cole Palmer ekki sofið neitt sérstaklega vel.
Palmer skoraði mark af vítapunktinum og Chelsea komst í 2-0 en missti niður forskot sitt.
Í uppbótartíma fékk Palmer ótrúlegt dauðafæri en skóflaði boltanum yfir markið, þessi öflugi leikmaður er ekki vanur að klikka á svona færum.
Stuðningsmenn Chelsea og leikmenn trúðu ekki því sem gerðist enda var færið ótrúlegt.
Færið má sjá hér að neðan.
Cole Palmer’s last-minute chance against Leeds 🫠🤯😳 pic.twitter.com/CITFsEkFbK
— Out Of Context Chelsea (@NoContextChe1) February 11, 2026