Manchester United haggast ekki

Manchester United mun ekki haggast er kemur að verðmiðanum á Marcus Rashford í sumar.
Rashford er á láni hjá Barcelona frá United og hefur spænska félagið möguleika á að kaupa hann á 26 milljónir punda í sumar.
Það hefur verið rætt og ritað um að Börsungar muni freista þess að koma þeim verðmiða niður, en nú segir spænski miðillinn Sport að það komi ekki til greina af hálfu enska félagsins.
Rashford hefur staðið sig vel hjá Barcelona og vill helst semja endanlega við félagið. Það eru ekki taldar neinar líkur á að hann snúi aftur til United og mun sóknarmaðurinn því væntanlega leita annað ef Barcelona tekst ekki að fá hann í sumar.