Lewandowski með tilboð á borðinu

Robert Lewandowski er með samningstilboð á borðinu frá bandaríska félaginu Chicago Fire.
Spænska blaðið Sport heldur þessu fram, en Lewandowski verður samningslaus hjá Barcelona í sumar og talið er að hann og félagið fari í sitt hvora áttina.
Lewandowski, sem á að baki stórkostlegan feril fyrir lið eins og Bayern Munchen og Dortmund, auk Barcelona, er 37 ára gamall en er hvergi nærri hættur. Hann hefur verið orðaður við þó nokkur lið, til að mynda vestan hafs og í Sádi-Arabíu.
Sport segir samningstilboðið frá Chicago Fire vera til tveggja ára og verður áhugavert að sjá hvort Lewandowski samþykki það.