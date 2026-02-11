Breiðablik niðurlægt í Svíþjóð

Einvígi Breiðabliks og Häcken í átta liða úrslitum Evrópubikars kvenna virðist í raun ráðið eftir fyrri leik liðanna í Svíþjóð í kvöld. Sænska liðið reyndist mun sterkari aðilinn og vann afar öruggan sigur gegn Blikum sem stilltu upp breyttu liði undir stjórn nýs þjálfarateymis.
Breiðablik hafði áður slegið út dönsku meistarana Fortuna Hjörring, en síðan þá hafa orðið miklar breytingar á leikmannahópnum og þjálfaraskipti. Ian Jeffs stýrði liðinu í fyrsta sinn í keppnisleik.
Blikar héldu í við Häcken fyrsta stundarfjórðunginn en eftir það opnaðist vörn þeirra. Heimakonur skoruðu fimm mörk í fyrri hálfleik og var staðan 5-0 í leikhléi. Thelma Karen Pálmadóttir skoraði þá sitt fyrsta mark fyrir Häcken, en Fanney Inga Birkisdóttir stóð í marki sænska liðsins.
Häcken bætti svo við tveimur mörkum í seinni hálfleik. Herdís Halla Guðbjartsdóttir varði þó vítaspyrnu og kom í veg fyrir áttunda markið.
Seinni leikurinn fer fram á Kópavogsvelli eftir viku þar sem Blikar vonast til að sýna betri frammistöðu.