Tveir miðjumenn orðaðir við United – Mismunandi verðmiði á þeim

Manchester United er sagt hafa augastað á þýska miðjumanninum Rocco Reitz hjá Borussia Mönchengladbach.
Reitz, sem er 23 ára, hefur vakið athygli í þýsku Bundesligunni og er metinn á um 35 milljónir punda samkvæmt erlendum miðlum. United er talið fylgjast grannt með þróun mála og gæti skoðað mögulegt tilboð.
Á sama tíma er ítalski miðjumaðurinn Sandro Tonali einnig á óskalista félagsins. Tonali, 25 ára leikmaður Newcastle United, gæti hins vegar reynst dýr kostur, en talið er að verðmiðinn á honum gæti farið upp í 100 milljónir punda.
Samkeppni um Tonali er hörð, þar sem Arsenal, Manchester City og Juventus eru einnig sögð hafa áhuga á honum. Newcastle er ekki talið vilja selja auðveldlega, enda er Tonali lykilmaður í liði félagsins.
Manchester United virðist því kanna fleiri en einn kost til að styrkja miðjuna fyrir næsta tímabil. Sumarglugginn gæti orðið lykilatriði í uppbyggingu liðsins, þar sem félagið leitast við að bæta gæði og dýpt á miðsvæðinu.