Tjáir sig um skilnaðinn og segist þjást mikið – Ræðir opinskátt um meint framhjáhald

Álvaro Morata hefur opnað sig um sambandsslit sín við eiginkonu sína Alice Campello og staðfest að hjónaband þeirra sé nú endanlega lokið eftir að tilraunir til sátta báru ekki árangur.
Morata, sem er 33 ára, og ítalski áhrifavaldurinn Campello, 30 ára, skildu fyrst eftir EM 2024 þar sem Morata varð Evrópumeistari með Spáni. Í ágúst sama ár tilkynntu þau að leiðir skildu eftir sjö ára hjónaband. Þau reyndu að taka saman aftur í janúar síðastliðnum en hafa nú slitið sambandi á ný og hafa samkvæmt fréttum búið hvort í sínu lagi í Mílanó.
Framherjinn, sem leikur með Como á láni frá AC Milan, sagði í viðtali að vandamálið væri samskiptaleysi. „Við þjáumst vegna þess að við erum tvær manneskjur sem elska hvor aðra en skilja ekki hvort annað,“ sagði Morata.
Hann lagði áherslu á að báðir aðilar ættu erfitt. „Margir segja að hún þjáist meira, en ég vil taka skýrt fram að við erum bæði að ganga í gegnum þetta.“
Spænska tímaritið Hola greindi frá því að Morata hefði flutt úr fjölskylduheimilinu sem þau deildu með fjórum börnum sínum. Þrátt fyrir sambandsslitin eiga þau að vera í góðu sambandi barnanna vegna.
Orðrómur hefur verið um framhjáhald Morata, en hann neitar því alfarið. „Það er engin sérstök manneskja í myndinni. Ég hef engan áhuga á slíku núna,“ sagði hann.
„Fólk sem dregur þriðju aðila inn í svona mál, sérstaklega þegar börn eiga í hlut, hefur einfaldlega ekkert hjarta.“
Morata segir fókus sinn nú vera á börnin og fótboltann á meðan hann tekst á við erfiðan persónulegan tíma.