Telur að Besta deildin fái ekki svona góðan samning aftur – Vonar að ekki verði farið sömu leið og handboltinn

Þriðjudagur 10.febrúar 2026

DV

Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 13:54

Hjörvar Hafliðason.

Hjörvar Hafliðason, stjórnandi Dr. Football, vakti athygli á því í þætti sínum að samningur Bestu deildarinnar og Sýn væri að renna út í haust. Sjónvarpsrétturinn verður því aftur til sölu.

Hjörvar sat við borðið fyrir Viaplay fyrir um fimm árum síðan þegar samningar voru gerðir. Hjörvar telur að fótboltinn fái ekki svona samning aftur.

„Ég var inni í þessu fyrir fimm árum með Viaplay, ég held að þeir fái ekki svona samning aftur,“ sgaði Hjörvar.

Hann sagði að mögulega þyrfti deildin að gefa eftir til að halda áfram sýnileika og benti á handboltann sem fór af Sýn fyrir nokkru síðan. Handboltinn er nú með passa í gegnum Símann og hefur minni umfjöllun verið vond fyrir handboltann.

Hann nefndi að körfuboltinn hefði haldið vinsældum síðan með því að semja við Sýn en handboltinn krafðist þess að fá meiri fjármuni en Sýn vildi borga.

„Núna hef ég áhyggjur af fótboltanum, um leið og þú ferð í platform sem er ekki með fréttastofu og vefsíðu. Handboltinn er víti til varnaðar, þú getur klúðrað öllu í þessu lífi.“

„Það er það eina sem maður vonar, þú verður að hafa tengingu í fréttastofu. Þú verður að hafa alla þessa umgjörð í kringum þig.“

Hann segir að fótboltinn verði að velja rétt. „Þetta verður stór ákvörðun fyrir fótboltann, þú býrð í heimi þar sem fólki finnst í lagi að ræna í þessu sjóræningabulli sínu.“

Nýtt húðflúr Garnacho vekur athygli – Þetta er merking þess

Birtir mynd af sér á sjúkrahúsinu eftir mikla aðgerð – Staðfestir að draumurinn sé úr sögunni

Liverpool tilbúið að selja í sumar og hafa skellt verðmiða á hann

Telja sig vita hver framdi morðið um helgina og hvaða vopn hann notaði

Fullyrðir að United sé farið í ferli að ráða stjóra til framtíðar – Carrick á séns

Samsæriskenning frá stuðningsmönnum Arsenal eftir þessi ummæli Neville á Anfield í gær

Jordan Henderson í áfalli í beinni útsendingu – „Ekki séns! Hver ákveður þetta?“

Gylfi Þór snýr aftur í íslenska landsliðið

