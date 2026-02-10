Skoða það að reka Dyche – Yrði þriðji stjórinn á þessu tímabili sem fær sparkið

Sean Dyche er undir vaxandi pressu sem knattspyrnustjóri Nottingham Forest og staða hans gæti komið til skoðunar ef liðið nær ekki sigri gegn Wolves á heimavelli á miðvikudag.
Dyche er þriðji stóri félagsins á tímabilinu en Nuno Espirito Santo var rekinn snemma og Ange Postecoglou lifði ekki lengi í starfi.
Samkvæmt fréttum frá Daily Telegraph fylgjast forráðamenn félagsins grannt með stöðunni eftir erfiðan kafla hjá liðinu. Úrslitin gegn Wolves gætu því haft mikil áhrif á framtíð Dyche hjá félaginu.
Nottingham Forest situr nú í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og er aðeins þremur stigum fyrir ofan fallsæti. West Ham United er í 18. sæti og þrýstingurinn eykst eftir því sem líður á tímabilið.
Forest hefur átt erfitt uppdráttar að undanförnu og úrslitin hafa ekki fallið með liðinu. Stuðningsmenn hafa sýnt vaxandi óánægju og baráttan um að halda sæti sínu í deildinni er orðin hörð.
Leikurinn gegn Wolves er því afar mikilvægur fyrir Forest, bæði í fallbaráttunni og mögulega fyrir starf Dyche. Næstu vikur gætu ráðið miklu um framhaldið hjá félaginu.