Kosningar í Katalóníu geta haft áhrif á framtíð Rashford

Framtíð Marcus Rashford hjá Barcelona gæti ráðist af forsetakosningum félagsins sem fara fram í næsta mánuði.
Rashford, sem er 28 ára og leikur með enska landsliðinu, er nú á láni hjá Barcelona frá Manchester United. Samkvæmt fréttum gæti varanlegur samningur upp á um 26 milljónir punda verið lykilatriði í kosningabaráttu núverandi forseta, Joan Laporta.
Talið er að Laporta vilji tryggja áframhaldandi veru Rashford hjá félaginu og noti möguleg kaup á honum sem hluta af endurkjörsbaráttu sinni. Enski framherjinn er stórt nafn á leikmannamarkaðnum og gæti haft bæði íþróttalegt og ímyndartengt gildi fyrir félagið.
Óvissa ríkir þó um framhaldið þar sem ný stjórn gæti haft aðrar áherslur. Ef Laporta heldur velli eru meiri líkur taldar á að Barcelona reyni að festa kaup á Rashford.
Rashford hefur verið að reyna að koma ferlinum á rétt ról eftir misjafnt gengi hjá Manchester United og dvölin á Spáni gæti reynst honum mikilvæg fyrir næstu skref á ferlinum. Næstu vikur gætu því skorið úr um framtíð hans.