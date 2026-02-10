Klopp sagður til í að taka við ef þessi skilyrði eru uppfyllt

Fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool, Jurgen Klopp, hefur samkvæmt fréttum frá Spáni sett fram fimm skilyrði sem þarf að uppfylla ef hann á að taka við sem stjóri Real Madrid.
Klopp hefur verið án stjórastarfs síðan hann lét af störfum hjá Liverpool 2024 og starfar nú sem yfirmaður alþjóðlegrar knattspyrnu hjá Red Bull-samsteypunni.
Samkvæmt Sky Sports er Klopp meðal þeirra sem Real Madrid er með á blaði ef félagið ákveður að ráða nýjan stjóra næsta sumar. Núverandi stjóri Alvaro Arbeloa, hefur stýrt liðinu til fjögurra sigra í röð í deildinni eftir að Xabi Alonso var látinn fara.
Spænskir miðlar halda því fram að Klopp hafi óskað eftir tveimur miðvörðum, tveimur miðjumönnum og að Endrick verði kallaður aftur til félagsins eftir lán til Lyon. Þó Klopp hafi ekki nefnt nöfn sérstaklega eru Adam Wharton, Nico Schlotterbeck, Kees Smit og Jacobo Ramon sagðir mögulegir kostir.