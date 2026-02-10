Hefur öðlast frægð og frama í gegnum graðar boltabullur

Therese Gudmundsen, sem er þekktur stuðningsmaður Manchester United á samfélagsmiðlum, vakti athygli fylgjenda sinna með nýlegri færslu úr fríi.
Therese hefur byggt upp stóran fylgjendahóp á Instagram, þar sem hún er nú með yfir 300 þúsund fylgjendur. Hún er þekkt fyrir að deila myndum tengdum Manchester United og sést oft klæðast treyju félagsins á myndum sínum.
Í nýjustu færslunni birti hún myndir úr fríi á Srí Lanka. Þar sést hún njóta sólar og strandlífs, meðal annars á myndum þar sem hún slakar á við ströndina.
Færslan fékk mikil viðbrögð frá fylgjendum hennar, sem eru vanir að fylgjast með bæði ferðalögum hennar og stuðningi við Manchester United. Therese hefur á undanförnum árum orðið einn af þekktari stuðningsmönnum félagsins á samfélagsmiðlum.
Samfélagsmiðlar hafa í auknum mæli orðið vettvangur þar sem stuðningsmenn tengja saman áhuga sinn á fótbolta og daglegt líf, og Therese er eitt dæmi um slíkt. Hún heldur áfram að stækka fylgjendahóp sinn með reglulegum uppfærslum.