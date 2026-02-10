Frá Akranesi á Ísafjörð

Breki Þór Hermansson (2003) kemur til bikarmeistara Vestra á láni út leiktíðina frá ÍA.
Breki er framherji sem getur leyst margar stöður framarlega á vellinum.
Á síðasta tímabili var Breki á láni hjá Grindavík, þar sem hann lék 29 leiki, skoraði í þeim 11 mörk og var með betri mönnum deildarinnar.
„Nú er ár síðan Breki skoraði glæsilega þrennu fyrir Grindavík á móti Vestra á undirbúningstímabilinu. Stjórn knattspyrnudeildar Vestra hefur miklar mætur á Breka og haft augastað á honum í langan tíma. Við bjóðum Breka hjartanlega velkominn!,“ segir á vef Vestra.