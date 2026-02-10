fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Dregið í riðla hjá landsliðinu á morgun – Fáir spennandi andstæðingar eftir fall úr B-deild

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 14:30

Arnar Gunnlaugsson, Davíð Snorri Jónasson og Fjalar Þorgeirsson. Mynd DV/KSJ

Dregið verður í Þjóðadeild UEFA karla á fimmtudag í Brussels og hefst drátturinn kl. 17:00 að íslenskum tíma.

Ísland verður þar í efsta styrkleikaflokki í C deild ásamt Albaníu, Svartfjallalandi og Kasakstan.

Ísland féll úr B-deildinni eftir umspil gegn Kosóvó sem var fyrsta verkefni Arnars Gunnlaugssonar með liðið.

Annar styrkleikaflokkur
Finnland
Slóvakía
Búlgaría
Armenía

Þriðji styrkleikaflokkur
Belarús
Færeyjar
Kýpur
Eistland

Fjórði styrkleikaflokkur
Lettland eða Gíbraltar
Lúxemborg eða Malta
Moldóva
San Marínó

