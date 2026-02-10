City sagðir klárir með 100 milljónir punda

Manchester City er sagt undirbúa stórt tilboð í enska miðjumanninn Elliot Anderson hjá Nottingham Forest fyrir næsta félagaskiptaglugga í sumar.
Samkvæmt fréttum erlendra miðla hefur City mikinn áhuga á Anderson, sem er 23 ára og hefur vakið athygli með frammistöðu sinni í úrvalsdeildinni. Talið er að félagið sé reiðubúið að bjóða allt að 100 milljónir punda til að fá hann til liðs við sig.
Anderson hefur verið lykilmaður hjá Nottingham Forest og þróast hratt sem leikmaður á hæsta stigi. Frammistaða hans hefur einnig komið honum inn í umræðuna í kringum enska landsliðið.
Forest er þó ekki talið vilja selja auðveldlega, enda um einn efnilegasta leikmann liðsins að ræða. Hátt verðmat City endurspeglar bæði aldur hans og möguleika til frekari þróunar.
Ef af félagaskiptunum verður myndi það vera stærsta sala í sögu Nottingham Forest. Sumarglugginn gæti því orðið afar áhugaverður fyrir Anderson, sem virðist vera á radar hjá einu sterkasta liði Englands.