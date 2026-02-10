Ætlar sér að vinna ensku deildina en veit ekki með hvaða félagi

Mauricio Pochettino segist fullviss um að hann geti unnið ensku úrvalsdeildina sem þjálfari í framtíðinni, þó óljóst sé með hvaða félagi það verði. Hann þjálfar landslið Bandaríkjanna í dag.
Argentínski stjórinn ræddi markmið sín í hlaðvarpinu The High Performance Podcast og lagði áherslu á mikilvægi trúar á eigin getu. „Já, ég trúi því að ég muni vinna úrvalsdeildina,“ sagði Pochettino.
„Ef þú trúir ekki, ef þú hefur ekki hungur, ástríðu og baráttuanda, þá er erfitt að ná árangri.“
Hann sagði Meistaradeildina vera draum, líkt og heimsmeistaramótið, en að enski fótboltinn væri honum sérstaklega kær. Hann hefur stýrt Chelsea, Tottenham og Southampton á Englandi.
„Við elskum enskan fótbolta; fótboltinn fæddist hér. Við vorum heppnir að eyða miklum tíma á Wembley, sem er táknrænn völlur fyrir okkur.“
Pochettino segir þjálfarateymi sitt á góðum stað. „Við erum á okkar besta augnabliki sem þjálfarar. Við erum enn ungir og með orku.“
Hann telur sig enn geta bætt sig, en að teymið búi yfir þekkingu og jafnvægi til að færa hvaða félagi sem er jákvæða hluti.
„Við ætlum að reyna. Því miður veit ég ekki með hvaða félagi,“ bætti hann við.