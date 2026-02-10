fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Nágrannar gætu slegist um þann málglaða

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Að ræða við Harry Kane á fullu

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 17:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bayern München á í ítarlegum samtölum við Harry Kane um framtíð hans hjá félaginu, en formlegar samningaviðræður um nýjan samning hafa ekki endilega hafist. Þetta segir íþróttastjórinn Max Eberl.

Kane, fyrirliði enska landsliðsins, hefur verið í frábæru formi á tímabilinu og skorað 24 mörk í Bundesligunni, sem gerir hann að markahæsta leikmanni deildarinnar og einum þeim markahæsta í Evrópu.

Framherjinn gekk til liðs við Bayern frá Tottenham sumarið 2023 fyrir um 100 milljónir punda og er samningsbundinn þýska félaginu til sumarsins 2027. Þrátt fyrir það hefur hann verið orðaður við möguleg félagaskipti til Sádi-Arabíu, þar sem honum gæti boðist afar launahár samningur.

Eberl lagði áherslu á að ekkert hefði verið ákveðið enn. „Við erum að tala saman, það þýðir ekki að viðræður séu hafnar. Við erum í ítarlegum samtölum við Harry og svo koma næstu skref,“ sagði hann á blaðamannafundi fyrir bikarleik Bayern gegn RB Leipzig.

Kane hefur skorað 123 mörk í 129 leikjum fyrir Bayern og verið lykilmaður í sóknarleik liðsins. Bayern vill halda honum áfram, en framtíð hans er enn óljós.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Að ræða við Harry Kane á fullu
433Sport
Fyrir 31 mínútum
Nágrannar gætu slegist um þann málglaða
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Umdeildi sjónvarpsmaðurinn tjáir sig um áform sín – Yfirgaf eiginkonu sína til 36 ára til að vera með dóttur vinkonu sinnar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Klopp sagður til í að taka við ef þessi skilyrði eru uppfyllt
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ofurtölvan stokkar spilin – Vekur athygli að United sé ekki ofar eftir gengið undanfarið
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Kosningar í Katalóníu geta haft áhrif á framtíð Rashford
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
City sagðir klárir með 100 milljónir punda
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Tveir miðjumenn orðaðir við United – Mismunandi verðmiði á þeim

Mest lesið

Símtal Trump við lögreglu árið 2006 afhjúpað í Epstein-skjölunum – „Guði sé lof að þið ætlið að stoppa hann“
Lára svarar eiganda Santé fullum hálsi – Sagði hana beita ódýru og ósmekklegu bragði
Steinrotaði vin sinn óvart og dyraverðirnir skellihlógu – Sjáðu myndbandið
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ

Nýlegt

Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Sævar Karl selur einstaka eign
Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss
City sagðir klárir með 100 milljónir punda
Tveir miðjumenn orðaðir við United – Mismunandi verðmiði á þeim
Dregið í riðla hjá landsliðinu á morgun – Fáir spennandi andstæðingar eftir fall úr B-deild
Myndband: Bíræfnir bófar brutust inn í hárgreiðslustofu í Breiðholti – Eigandi óskar eftir upplýsingum
Lætur „hina sprenglærðu Láru“ heyra það – „Þetta er sjúkdómsvæðing á eðlilegu lífi“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Frá Akranesi á Ísafjörð
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Hefur öðlast frægð og frama í gegnum graðar boltabullur

Hefur öðlast frægð og frama í gegnum graðar boltabullur
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Tjáir sig um skilnaðinn og segist þjást mikið – Ræðir opinskátt um meint framhjáhald
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Skoða það að reka Dyche – Yrði þriðji stjórinn á þessu tímabili sem fær sparkið
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Botnar ekkert í því hvernig Roy Keane hagar sér

Botnar ekkert í því hvernig Roy Keane hagar sér
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Svarar með yfirlýsingu eftir læti gærdagsins

Svarar með yfirlýsingu eftir læti gærdagsins
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Þarf að nota hjólastól og leggst reglulega inn á sjúkrahús vegna verkja
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Var að kaupa þrjár nýjar fasteignir – Allt í útleigu og safnið metið á tæpan 1,5 milljarð

Var að kaupa þrjár nýjar fasteignir – Allt í útleigu og safnið metið á tæpan 1,5 milljarð
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Ætlar sér að vinna ensku deildina en veit ekki með hvaða félagi
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Ætlar ekki að ræða mögulega klippingu við leikmennina
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Nýtt húðflúr Garnacho vekur athygli – Þetta er merking þess

Nýtt húðflúr Garnacho vekur athygli – Þetta er merking þess
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Ætti að kæra Ruben Amorim fyrir meðferðina í heilt ár

Ætti að kæra Ruben Amorim fyrir meðferðina í heilt ár
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Nýjasti leikmaður Liverpool líklega frá út tímabilið
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Birtir mynd af sér á sjúkrahúsinu eftir mikla aðgerð – Staðfestir að draumurinn sé úr sögunni
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Seldur frá Liverpool síðasta sumar en gæti komið til baka á næstu mánuðum

Seldur frá Liverpool síðasta sumar en gæti komið til baka á næstu mánuðum
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Hafa tekið ákvörðun um að kaupa ekki franska landsliðsmanninn
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Liverpool tilbúið að selja í sumar og hafa skellt verðmiða á hann
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Haaland uppljóstrar því hvað hann sagði við Szoboszlai fyrir vítaspyrnuna
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Valdi draumalið Manchester United – Var herjað á hann af hverju þessi kemst ekki í liðið

Valdi draumalið Manchester United – Var herjað á hann af hverju þessi kemst ekki í liðið
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Gary Neville með kenningu um það sem gerðist á Anfield í gær

Gary Neville með kenningu um það sem gerðist á Anfield í gær
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Telja sig vita hver framdi morðið um helgina og hvaða vopn hann notaði
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Kostulegt atvik frá Anfield sem flestir misstu af – Fær hann sekt?

Kostulegt atvik frá Anfield sem flestir misstu af – Fær hann sekt?
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Stjarnan virðist hafa komið upp um sig – Notar líklega ólöglega þjónustu
433Sport
Í gær
Fullyrðir að United sé farið í ferli að ráða stjóra til framtíðar – Carrick á séns
433Sport
Í gær

Buffaður á heimili sínu eftir að hann kom úr skápnum – Lögreglan hafði sagt honum að hlusta ekki á hótanir

Buffaður á heimili sínu eftir að hann kom úr skápnum – Lögreglan hafði sagt honum að hlusta ekki á hótanir
433Sport
Í gær

Jóhann Berg riftir samningi sínum í Abú Dabí – Spenntur fyrir næstu áskorun

Jóhann Berg riftir samningi sínum í Abú Dabí – Spenntur fyrir næstu áskorun
433Sport
Í gær
Enn aftur og fer hún í stríð við Ian Wright
433Sport
Í gær
Samsæriskenning frá stuðningsmönnum Arsenal eftir þessi ummæli Neville á Anfield í gær