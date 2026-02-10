Að ræða við Harry Kane á fullu

Bayern München á í ítarlegum samtölum við Harry Kane um framtíð hans hjá félaginu, en formlegar samningaviðræður um nýjan samning hafa ekki endilega hafist. Þetta segir íþróttastjórinn Max Eberl.
Kane, fyrirliði enska landsliðsins, hefur verið í frábæru formi á tímabilinu og skorað 24 mörk í Bundesligunni, sem gerir hann að markahæsta leikmanni deildarinnar og einum þeim markahæsta í Evrópu.
Framherjinn gekk til liðs við Bayern frá Tottenham sumarið 2023 fyrir um 100 milljónir punda og er samningsbundinn þýska félaginu til sumarsins 2027. Þrátt fyrir það hefur hann verið orðaður við möguleg félagaskipti til Sádi-Arabíu, þar sem honum gæti boðist afar launahár samningur.
Eberl lagði áherslu á að ekkert hefði verið ákveðið enn. „Við erum að tala saman, það þýðir ekki að viðræður séu hafnar. Við erum í ítarlegum samtölum við Harry og svo koma næstu skref,“ sagði hann á blaðamannafundi fyrir bikarleik Bayern gegn RB Leipzig.
Kane hefur skorað 123 mörk í 129 leikjum fyrir Bayern og verið lykilmaður í sóknarleik liðsins. Bayern vill halda honum áfram, en framtíð hans er enn óljós.