Valdi draumalið Manchester United – Var herjað á hann af hverju þessi kemst ekki í liðið

Tim Sherwood, fyrrverandi leikmaður og sparkspekingur, segir að Bruno Fernandes kæmist ekki í sitt allra besta lið Manchester United frá upphafi en leggur þó áherslu á að framlag Portúgalans til núverandi liðs sé gríðarlegt.
Sherwood var spurður hvort Fernandes ætti heima í sögulegu úrvalsliði United en taldi samkeppnina einfaldlega of mikla þegar litið er til goðsagna félagsins í gegnum tíðina. Þrátt fyrir það hrósaði hann fyrirliðanum fyrir áhrif sín á liðið í dag.
Að mati Sherwood er ekki hægt að gera lítið úr mikilvægi Fernandes fyrir Manchester United undanfarin ár. Hann hefur verið lykilmaður í sóknarleik liðsins, skapað fjölda færa og skorað mikilvæg mörk.
Fernandes hefur einnig borið mikla ábyrgð sem fyrirliði og oft verið sá sem dregur liðið áfram á erfiðum köflum. Þó sumir deili um stöðu hans meðal þeirra allra bestu í sögu félagsins, eru flestir sammála um að hann hafi haft gríðarleg áhrif á lið United á nútímanum.
Umræðan um sögulegt úrvalslið United vekur jafnan miklar skoðanir meðal stuðningsmanna.