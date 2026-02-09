fbpx
Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Efstur á lista Manchester United

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Þetta er upphæðin sem Skagamenn greiddu fyrir Böðvar

433
Mánudaginn 9. febrúar 2026 09:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

ÍA greiddi FH aðeins 500 þúsund krónur fyrir Böðvar Böðvarsson, eftir því sem Albert Brynjar Ingason segir í hlaðvarpinu Dr. Football.

Miðað við fréttir sá Jóhannes Karl Guðjónsson, nýr þjálfari FH, ekki fyrir sér að nota Böðvar áfram í stóru hlutverki. Þegar það fréttist var nokkur áhugi á honum en ÍA landaði kappanum að lokum.

Í ljósi aðstæðna var hægt að fá Böðvar, sem hefur verið einn mikilvægasti leikmaður FH í áraraðir, á spottprís, aðeins um 500 þúsund krónur ef marka má þessar nýjustu fréttir.

Skagamenn hafa sýnt mikinn metnað á leikmannamarkaðnum í vetur og einnig fengið Guðmund Þórarinsson og Gísla Eyjólfsson.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 20 mínútum
Þetta er upphæðin sem Skagamenn greiddu fyrir Böðvar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Efstur á lista Manchester United
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Borga þeim sem veðjuðu á Arsenal og bauna á erkifjendur þeirra
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Enn og aftur vendingar í hinu stormasama hjónabandi – Hjákonan sendi þessi skilaboð á eiginkonuna aðeins til að valda henni vanlíðan
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Valdimar hefði fengið betri laun en afþakkaði samt
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Helgi mætti ekki aftur eftir þessa uppákomu – „Var eins og líkamsárás“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Uppeldisfélagið vill ekki fá hann – Bauð Marseille að fá sig
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Verða nú að kaupa varnarmanninn frá Milan

Mest lesið

Gabríel Douane grunaður um að stinga mann í miðborginni nokkrum dögum eftir að hann var látinn laus
Úlfúð í Hafnarfirði – Saka bæjarlögmann um valdníðslu eftir að hann var rekinn út úr gufunni
Ungur maður sat fastur í brennandi Teslu út af rafknúnu hurðarhandföngunum – „Hjálp, plís… ég er að deyja“ 
Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann
Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“

Nýlegt

Gruna Hannes um fleiri brot: Áhyggjufullir foreldrar lýsa því hvernig ekki var hægt að ná augnsambandi við hann
Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum
Greindist fyrst á níræðisaldri með „keltnesku bölvunina“ sem margir Íslendingar þekkja – „Þvílíkur léttir“
Gabríel Douane grunaður um að stinga mann í miðborginni nokkrum dögum eftir að hann var látinn laus
Uppeldisfélagið vill ekki fá hann – Bauð Marseille að fá sig
Úlfúð í Hafnarfirði – Saka bæjarlögmann um valdníðslu eftir að hann var rekinn út úr gufunni
Verða nú að kaupa varnarmanninn frá Milan
Gefa allan ágóða miðasölu til fjölskyldu drengsins sem lést í bílslysinu á Miklubraut – „Fyllum höllina – fyrir Patta!“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Segir Guð hafa tekið stjórnina og þess vegna sé hann í City en ekki Liverpool
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Á leið í fjögurra leikja bann fyrir gróft brot í gær

Á leið í fjögurra leikja bann fyrir gróft brot í gær
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Carrick búin að gera eitthvað í tvígang sem Amorim tókst bara einu sinni
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Barcelona segir sig úr Ofurdeildinni og skilur Real Madrid eitt eftir
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Helgi Jean: „Þetta er masókismi“

Helgi Jean: „Þetta er masókismi“
433Sport
Í gær

Byggja stórkostlegan völl sem verður stærsti knattspyrnuleikvangur í heimi

Byggja stórkostlegan völl sem verður stærsti knattspyrnuleikvangur í heimi
433Sport
Í gær
Sonur Wayne Rooney skoraði fernu í mikilvægum leik
433Sport
Í gær

Veðbanki nennir ekki að bíða – Arsenal verður meistari og búnir að borga út

Veðbanki nennir ekki að bíða – Arsenal verður meistari og búnir að borga út
433Sport
Í gær
Helga Jean var ekki skemmt – „Eitt og sér mjög magnað að vera með svona mikið egó“
433Sport
Í gær
Hjálmar heldur að margir séu á villigötum og að þetta gæti komið á óvart í sumar
433Sport
Í gær

Guardiola ver orð sín – Spyr af hverju hann má ekki tjá sig

Guardiola ver orð sín – Spyr af hverju hann má ekki tjá sig
433Sport
Í gær

Útilokar ekki að Tonali fari og segir að málið verði skoðað í sumar

Útilokar ekki að Tonali fari og segir að málið verði skoðað í sumar
433Sport
Í gær
Vill ekki segja til um hvort færslan á Instagram hafi kostað hann sekt
433Sport
Í gær
Ronaldo áfram í fýlu og skrópaði í leikinn í gær
433Sport
Í gær

Telur leikmenn Arsenal ekki treysta Gyokeres

Telur leikmenn Arsenal ekki treysta Gyokeres
433Sport
Í gær
Tómas Blöndal-Petersson semur við Val
433Sport
Í gær
United virðist geta gleymt því að fá Luis Enrique
433Sport
Í gær
Helgi Jean furðar sig á umræðunni – „Fyndið að sjá hvernig menn eru eins og lauf í vindi“
433Sport
Í gær

Maguire nefnir dæmi af æfingasvæði United sem hefur hrifið hann undanfarið

Maguire nefnir dæmi af æfingasvæði United sem hefur hrifið hann undanfarið
433Sport
Í gær

Kallar eftir því að Liverpool og Aston Villa nái samkomulagi

Kallar eftir því að Liverpool og Aston Villa nái samkomulagi
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hrósar foreldrum Greenwood – Segist hafa heimsklassa leikmann í dag
433Sport
Fyrir 2 dögum

Furðaði sig á vini sínum í beinni – „Helgi, ég er ekkert að reyna að skora nein stig“

Furðaði sig á vini sínum í beinni – „Helgi, ég er ekkert að reyna að skora nein stig“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Vonast til að halda góðu gengi áfram svo Frank komist loksins í klippingu
433Sport
Fyrir 2 dögum
Fór verulega í taugarnar á Hjálmari – „Hversu vitlaus geturðu verið?“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Mikilvægur sigur Leeds í fyrsta leik helgarinnar

Mikilvægur sigur Leeds í fyrsta leik helgarinnar
433Sport
Fyrir 2 dögum

Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?

Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
433Sport
Fyrir 2 dögum
Guardiola segist ekki ætla að þegja þrátt fyrir gagnrýni
433Sport
Fyrir 2 dögum
David Beckham sagður í algjöru sjokki yfir nýjasta útspili sonarins