Þetta er upphæðin sem Skagamenn greiddu fyrir Böðvar

ÍA greiddi FH aðeins 500 þúsund krónur fyrir Böðvar Böðvarsson, eftir því sem Albert Brynjar Ingason segir í hlaðvarpinu Dr. Football.
Miðað við fréttir sá Jóhannes Karl Guðjónsson, nýr þjálfari FH, ekki fyrir sér að nota Böðvar áfram í stóru hlutverki. Þegar það fréttist var nokkur áhugi á honum en ÍA landaði kappanum að lokum.
Í ljósi aðstæðna var hægt að fá Böðvar, sem hefur verið einn mikilvægasti leikmaður FH í áraraðir, á spottprís, aðeins um 500 þúsund krónur ef marka má þessar nýjustu fréttir.
Skagamenn hafa sýnt mikinn metnað á leikmannamarkaðnum í vetur og einnig fengið Guðmund Þórarinsson og Gísla Eyjólfsson.