Kynntur til leiks í Rússlandi

Jhon Duran er gengin til liðs við Zenit í Rússlandi frá Al-Nassr.
Þetta eru þriðju félagaskipti sóknarmannsins unga á skömmum tíma. Hann fór frá Aston Villa fyrir rúmu ári í peningana í Sádi-Arabíu og skrifaði undir hjá Al-Nassr.
Duran leið ekki vel í Sádí og var lánaður til Fenerbahce í Tyrklandi í sumar, þar sem hann fann sig þó ekki. Nú er hann kominn á láni til Zenit, sem er í öðru sæti rússnesku úrvalsdeildarinnar, stigi á eftir toppliði Krasnodar.
Duran, sem er aðeins 22 ára, veigrar sér ekki við að spila í alls konar deildum, en hann lék með Chicago Fire í Bandaríkjunum áður en hann kom til Villa á sínum tíma.