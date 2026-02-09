Gætu mokað inn á því að selja í sumar – Tvö ensk félög áhugasöm

Vinstri bakvörðurinn Daniel Svensson hjá Dortmund hefur vakið athygli nokkurra félaga í Evrópu ef marka má þýska miðilinn Bild.
Þar kemur fram að Leeds sé sérstaklega áhugasamt um þennan 23 ára gamla Svía, en einnig eru Arsenal og Inter nefnd sem mögulegir áfangastaðir.
Talið er að Dortmund vilji um 30 milljónir evra fyrir leikmanninn, sem er næstum fjórfjöld sú upphæð sem félagið keypti hann á frá Nordsjælland í Danmörku í fyrra.
Svensson, sem á að baki níu A-landsleiki fyrir Svíþjóð, þykir afar öflugur bæði sóknar- og varnarlega.