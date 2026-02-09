Er ekki á þeim buxunum að hætta

Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle United, segir að hann myndi víkja úr starfi ef hann teldi sig ekki lengur vera rétta manninn til að stýra liðinu áfram.
Ummælin koma í kjölfar 3-2 taps gegn Brentford á heimavelli um helgina, þar sem leikmenn Newcastle voru baulaðir af velli. Liðið er í 12. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og aðeins með einn sigur í síðustu átta leikjum.
„Það er enginn vafi í mínum huga um hvort ég sé rétti maðurinn. Ef ég teldi mig ekki geta gefið liðinu það sem það þarf, þá myndi ég stíga til hliðar. Félagið er alltaf mikilvægara en einstaklingurinn,“ segir Howe hins vegar.
Howe vann deildabikarinn með Newcastle á síðustu leiktíð og hefur skilað frábæru starfi frá því hann kom 2021, en hann viðurkennir að kaflinn núna sé sá erfiðasti hingað til.
Newcastle mætir Tottenham, sem einnig er í miklum vandræðum, í ensku úrvalsdeildinni á morgun.