Enn aftur og fer hún í stríð við Ian Wright

Eni Aluko hefur kveikt aftur í orðaskiptum sínum við Ian Wright og segir að hún hafi ekki fengið verkefni með honum í fjölmiðlum eftir að hann hafnaði afsökunarbeiðni hennar vegna ummæla um að hann hindraði tækifæri kvenna í sérfræðihlutverkum.
Í apríl í fyrra sagði Aluko að sýnileiki Wright í umfjöllun um kvennafótbolta gæti gert konum erfiðara fyrir að hasla sér völl. Hún hrósaði honum sem sérfræðingi en sagði jafnframt mikilvægt að passa að konur fengju tækifæri í greininni.
Síðar baðst hún opinberlega afsökunar á ummælunum og viðurkenndi að þau hefðu verið mistök. Wright sagðist þó ekki geta tekið afsökunarbeiðninni og Aluko hefur sagt að hún hafi einnig reynt að biðjast afsökunar í einkasamtali.
Nú hefur Aluko tjáð sig á Instagram og sagt að nafn Wright sé enn notað gegn henni, níu mánuðum síðar. Hún gagnrýnir hvernig hann hafi brugðist við málinu og telur að tækifæri hafi gefist til að ræða málið af yfirvegun.
Að hennar sögn hefði Wright getað sýnt þann stuðning sem margir telja hann standa fyrir. Hún segir einlægni sína og auðmýkt hafa mætt virðingarleysi. Málið hefur aftur vakið umræður um stöðu og tækifæri kvenna í íþróttafjölmiðlun en Aluko er dugleg að hjóla í þetta mál.