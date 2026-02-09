Efstur á lista Manchester United

Sandro Tonali er sagður vera eitt helsta skotmark Manchester United fyrir miðsvæðið í sumar.
Ítalinn hefur verið orðaður við brottför frá Newcastle undanfarnar vikur og er hann talinn vilja fara.
Tonali, sem gekk til liðs við Newcastle frá AC Milan árið 2023 fyrir 55 milljónir punda, er metinn á um 100 milljónir punda. Auk United hafa Arsenal, Chelsea og Manchester City sýnt honum mikinn áhuga, auk nokkurra félaga á Ítalíu.
Samkvæmt Telegraph skoðar Manchester United alvarlega að reyna við hann. Ljóst er að félagið þarf að fylla skarð Casemiro í sumar og þá gætu orðið fleiri breytingar á miðjunni.
Tonali á enn rúm þrjú ár eftir af samningi sínum við Newcastle, sem vill halda honum.
Það er ekki ljóst hver verður stjóri United á næstu leiktíð. Michael Carrick er bráðabirgðastjóri út þessa leiktíð og hefur staðið sig frábærlega, liðið unnið alla fjóra leikina undir hans stjórn.