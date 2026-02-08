Uppeldisfélagið vill ekki fá hann – Bauð Marseille að fá sig

Sergio Ramos, fyrrverandi fyrirliði spænska landsliðsins, er á höttunum eftir nýju félagi og hefur boðið Marseille starfskrafta sína eftir að Sevilla hafnaði því að fá hann aftur til félagsins.
Hann lék síðast í Mexíkó
Ramos, sem er 39 ára og án félags um þessar mundir, er uppalinn hjá Sevilla og hóf þar feril sinn áður en hann fór til Real Madrid og síðar Paris Saint-Germain. Margir höfðu talið líklegt að hann myndi enda ferilinn hjá æskufélaginu, en samkvæmt spænskum miðlum hafði Sevilla ekki áhuga á að semja við varnarmanninn að þessu sinni.
Í kjölfarið hefur Ramos leitað annarra leiða og á að hafa boðið Marseille í Frakklandi krafta sína. Franska félagið er sagt skoða markaðinn fyrir reynda leikmenn og gæti reynsla Ramos reynst dýrmæt.
Ramos hefur átt glæsilegan feril, unnið fjölda titla og verið lykilmaður í einu sigursælasta liði Spánar og Real Madrid. Nú er spurning hvar hann spilar næst og hvort hann bæti enn einum kafla við langan og farsælan feril.