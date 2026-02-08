Styrkja samband sitt eftir gróft framhjáhald – Eiga von á sínu fimmta barni saman

Enska landsliðsmanninum Kyle Walker á samkvæmt enskum blöðum von á sínu fimmta barni með eiginkonu sinni Annie Kilner.
Walker, sem er 35 ára og leikur með Burnley, á nú þegar fjóra syni með Kilner, sem er 33 ára. Talið er að hún eigi von á barni í júní og að parið hafi sagt fjölskyldu og vinum frá gleðifréttunum um jólin.
Þessi tíðindi benda til þess að parið hafi náð að vinna úr erfiðleikum í sambandi sínu, en mikið var fjallað um samband þeirra á síðustu árum eftir framhjáhald Walker. Hann á einnig tvö börn með áhrifavaldinum Lauryn Goodman.
Samkvæmt fréttum hafa Walker og Kilner þegar sagt sonum sínum frá væntanlegu systkini. Drengirnir heita Roman, Riaan, Reign og Rezon og er sagt að foreldrarnir hyggist halda sig við „R“-þema í nafnavali, þó endanlegt nafn liggi ekki fyrir.
Heimildir herma að Kilner hafi viljað eignast annað barn til að stækka fjölskylduna og styrkja samband þeirra. Ekki hefur fengist opinber staðfesting frá parin