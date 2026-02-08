Sonur Wayne Rooney skoraði fernu í mikilvægum leik

fbpx
Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 09:00

Kai Rooney heldur áfram að vekja athygli í unglingastarfi Manchester United en hann skoraði fjögur mörk í sigri liðsins á Norwich U16 í undanúrslitum bikarkeppni unglingaliða.

Rooney, sem er 16 ára og sonur félagsgoðsagnarinnar Wayne Rooney, hefur verið í akademíu United síðan hann var 11 ára. Hann steig einnig stórt skref nýlega þegar hann lék sinn fyrsta leik á Old Trafford með U18-liðinu í síðasta mánuði.

Frammistaða hans um helgina vakti sérstaka athygli þegar U16-lið United vann 6-4 sigur á Norwich í undanúrslitum úrvalsdeildarbikars unglingaliða. Kai skoraði fjögur af mörkum liðsins og var í lykilhlutverki í sigrinum.

Eftir leikinn birti hann mynd af sér með leikboltanum á Instagram-síðu sinni, þar sem hann er með um 400 þúsund fylgjendur. Þar skrifaði hann stuttlega um sigurinn og markafjöldann.

