Helgi Jean: „Þetta er masókismi“

Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Helgi var spurður út í íþróttabakgrunn sinn í þættinum og spilaði fótboltinn þar stærstu rulluna. Hann hefur þó einnig verið liðtækur í golfinu undanfarið. Það er hins vegar ekkert grín að byrja í golfi.
„Þetta er masókismi því þú þarft svo miki að vera lélegur. Þú ert á upphafsteig og allir að horfa og boltinn fer kannski 3 cm eða þú hreinlega getur drepið einhvern,“ sagði Helgi léttur í bragði.
„Amatör getur unnið atvinnukylfing á einni holu. Það gæti aldrei gerst í fótbolta eða körfubolta.“
