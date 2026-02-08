Byggja stórkostlegan völl sem verður stærsti knattspyrnuleikvangur í heimi

Víetnam hefur hafið undirbúning að byggingu þess sem á að verða stærsti fótboltaleikvangur heims ef áformin ganga eftir. Tölvugerðar myndir af leikvanginum, sem á að rúma allt að 135 þúsund áhorfendur, hafa nú verið kynntar.
Yfirvöld í Hanoi samþykktu verkefnið í desember sem hluta af risastóru uppbyggingarverkefni, svokallaðri Olympic Sports City. Áætlaður heildarkostnaður við hverfið, sem mun sameina íbúðabyggð og íþróttamannvirki, er sagður nema um 28 milljörðum punda.
Leikvangurinn, sem á að heita Trong Dong, verður hjarta svæðisins. Þar á að halda stór íþróttamót sem og menningar- og samfélagsviðburði. Markmiðið er einnig að styrkja stöðu Víetnams á alþjóðavettvangi.
Hönnun leikvangsins sækir innblástur í Dong Son-brons trommuna, fornt tákn víetnamskrar menningar sem tengist samstöðu, styrk og langlífi. Með því vilja hönnuðir sameina hefðbundna menningu og nútímalega mannvirkjagerð.
Aðstandendur verkefnisins benda á að stórir leikvangar á borð við Wembley, Fuglshreiðrið í Peking og Lusail-leikvanginn í Katar hafi aukið alþjóðlegt vægi viðkomandi þjóða. Markmiðið sé að skapa sambærilegt tákn í Víetnam.