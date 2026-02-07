Útilokar ekki að Tonali fari og segir að málið verði skoðað í sumar

Giuseppe Riso, umboðsmaður Sandro Tonali, segir að ákvörðun um framtíð ítalska miðjumannsins verði tekin í sumar.
Í viðtali við ítalska miðilinn Tuttosport sagði Riso að Newcastle ætti erfitt með að hugsa sér að missa Tonali og að leikmaðurinn sjálfur vilji hjálpa félaginu að ná sæti í Meistaradeildinni.
Hann tók fram að félagaskiptamál yrðu rædd síðar og að staðan yrði metin þegar tímabilinu lýkur.
Riso sagði enga sérstaka ósk vera uppi um næsta áfangastað og að staðan í dag gæti breyst hratt. Að hans mati væri engin ástæða til að hreyfa við málum núna, sérstaklega þar sem Tonali sé mjög tengdur félaginu og líði vel hjá Newcastle.
Umboðsmaðurinn bætti við að allt yrði metið í sumar og þá tekin ákvörðun um næstu skref.
Fyrr í vikunni hafnaði Riso einnig sögusögnum um að hann hefði boðið Tonali til Arsenal fyrir lok félagaskiptagluggans. Hann segir þær fréttir ekki eiga við rök að styðjast.