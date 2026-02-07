Tómas Blöndal-Petersson semur við Val

Knattspyrnudeild Vals hefur gert tveggja ára samning við markmanninn Tómas Blöndal-Petersson. Tómas, sem er fæddur árið 2009, er uppalinn Valsari og einn efnilegasti markvörður landsins. Hann hefur leikið fyrir bæði U17 og U18 ára landslið Íslands, auk þess sem hann hefur fengið mínútur með meistaraflokki Vals í vetur og staðið sig vel.
Bróðir Tómasar er Lúkas Petersson markvörður Hoffenheim og U21 árs landsliðsins, faðir þeirra er Alexander Petersson fyrrum landsliðsmaður í handbolta.
„Félagið er afar ánægt með að Tómas hafi ákveðið að skrifa undir sinn fyrsta samning við Val, enda er það skýr stefna félagsins að leggja ríka áherslu á þróun og uppbyggingu ungra leikmanna. Tómas hefur sýnt stöðugar framfarir, faglegt hugarfar og sterkan karakter, eiginleika sem skipta sköpum fyrir leikmenn sem stefna langt,“ segir á vef Vals.
Gareth Owen, tæknilegur stjórnandi knattspyrnudeildar Vals, segir. „Við erum afar ánægð með að tryggja okkur undirskrift Tómasar. Hann er markmaður með mikla hæfileika og sterkan karakter og við höfum mikla trú á honum. Við hlökkum til að vinna áfram náið með honum og sjá hann halda áfram að þróast og bæta sig á næstu árum.”