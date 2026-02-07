fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ronaldo áfram í fýlu og skrópaði í leikinn í gær

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Tómas Blöndal-Petersson semur við Val

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 7. febrúar 2026 13:53

Tómas Petersson og faðir hans Alexander.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Knattspyrnudeild Vals hefur gert tveggja ára samning við markmanninn Tómas Blöndal-Petersson. Tómas, sem er fæddur árið 2009, er uppalinn Valsari og einn efnilegasti markvörður landsins. Hann hefur leikið fyrir bæði U17 og U18 ára landslið Íslands, auk þess sem hann hefur fengið mínútur með meistaraflokki Vals í vetur og staðið sig vel.

Bróðir Tómasar er Lúkas Petersson markvörður Hoffenheim og U21 árs landsliðsins, faðir þeirra er Alexander Petersson fyrrum landsliðsmaður í handbolta.

„Félagið er afar ánægt með að Tómas hafi ákveðið að skrifa undir sinn fyrsta samning við Val, enda er það skýr stefna félagsins að leggja ríka áherslu á þróun og uppbyggingu ungra leikmanna. Tómas hefur sýnt stöðugar framfarir, faglegt hugarfar og sterkan karakter, eiginleika sem skipta sköpum fyrir leikmenn sem stefna langt,“ segir á vef Vals.

Gareth Owen, tæknilegur stjórnandi knattspyrnudeildar Vals, segir. „Við erum afar ánægð með að tryggja okkur undirskrift Tómasar. Hann er markmaður með mikla hæfileika og sterkan karakter og við höfum mikla trú á honum. Við hlökkum til að vinna áfram náið með honum og sjá hann halda áfram að þróast og bæta sig á næstu árum.”

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Tómas Blöndal-Petersson semur við Val
433Sport
Fyrir 59 mínútum
Ronaldo áfram í fýlu og skrópaði í leikinn í gær
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Telur leikmenn Arsenal ekki treysta Gyokeres
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
United virðist geta gleymt því að fá Luis Enrique
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Helgi Jean furðar sig á umræðunni – „Fyndið að sjá hvernig menn eru eins og lauf í vindi“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Maguire nefnir dæmi af æfingasvæði United sem hefur hrifið hann undanfarið
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Kallar eftir því að Liverpool og Aston Villa nái samkomulagi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Hrósar foreldrum Greenwood – Segist hafa heimsklassa leikmann í dag

Mest lesið

Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós
Stórtapaði á því að fara ekki inn á Ísland.is
Íslendingar í Svíþjóð segja Sigmund Davíð fara með staðlausa stafi – „Hvílíkur þvættingur!“
Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn

Nýlegt

Réðst á konu við N1 í Mosfellsbæ og veitti henni mikla áverka
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta
Þrautaganga konu í heilbrigðiskerfinu – Send heim eftir skoðun en ári síðar var staðan orðin skelfileg
Árni Stefán lýsir raunum vinar síns: „Ætlar að ganga út þegar hann er stöðvaður af öryggisverði“
Foreldrum neitað um bætur eftir að barn þeirra fæddist andvana – Sökuðu ljósmóðurina um vanrækslu
Vonast til að halda góðu gengi áfram svo Frank komist loksins í klippingu
Fór verulega í taugarnar á Hjálmari – „Hversu vitlaus geturðu verið?“
Þossi opnar á sárar minningar – „Það var farið mjög illa með mig“
Mikilvægur sigur Leeds í fyrsta leik helgarinnar
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Fór verulega í taugarnar á Hjálmari – „Hversu vitlaus geturðu verið?“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Mikilvægur sigur Leeds í fyrsta leik helgarinnar

Mikilvægur sigur Leeds í fyrsta leik helgarinnar
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Guardiola segist ekki ætla að þegja þrátt fyrir gagnrýni
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

David Beckham sagður í algjöru sjokki yfir nýjasta útspili sonarins

David Beckham sagður í algjöru sjokki yfir nýjasta útspili sonarins
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Segir tímabilið skipta minna máli vegna andláts Jota

Segir tímabilið skipta minna máli vegna andláts Jota
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Rosalegar launakröfur leikmanns Liverpool
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Alls ekki víst að Carrick verði ráðinn – Þessir koma einnig til greina

Alls ekki víst að Carrick verði ráðinn – Þessir koma einnig til greina
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
„Hann var eins og örvæntingarfullur gaur á djamminu“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Var að verða brjálaður á spurningaflóði blaðamanns – Myndband
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Svona er munurinn frá síðustu leiktíð – Liverpool með átján stigum minna en United tólf stigum meira

Svona er munurinn frá síðustu leiktíð – Liverpool með átján stigum minna en United tólf stigum meira
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Van Dijk kallar eftir því að þessir sérfræðingar axli ábyrgð og verndi unga leikmenn

Van Dijk kallar eftir því að þessir sérfræðingar axli ábyrgð og verndi unga leikmenn
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Vilja framlengja við hinn aldraða framherja
433Sport
Í gær
Sagður dauðþreyttur á ástandinu hjá Newcastle
433Sport
Í gær

Mættu með „blackface“ til að fagna Heimsmeistaranum – Ekki talið kynþáttaníð í Tyrklandi

Mættu með „blackface“ til að fagna Heimsmeistaranum – Ekki talið kynþáttaníð í Tyrklandi
433Sport
Í gær
Slot fagnar kaupunum og segir Liverpool byggja upp til framtíðar
433Sport
Í gær
Arsenal gerði tilboð í stjörnu Bayern á lokadegi gluggans – Hann hafnaði því sjálfur
433Sport
Í gær
FH semur við þrítugan Svía til tveggja ár
433Sport
Í gær

Snýr aftur heim eftir þrettán ár í Katar – Hélt framhjá og giftist konu sem er 32 árum yngri en hann

Snýr aftur heim eftir þrettán ár í Katar – Hélt framhjá og giftist konu sem er 32 árum yngri en hann
433Sport
Í gær

Kærastan vekur mikla athygli fyrir djarfan klæðnað – Með stóra ól um hálsinn með nafni hans

Kærastan vekur mikla athygli fyrir djarfan klæðnað – Með stóra ól um hálsinn með nafni hans
433Sport
Í gær
Valdimar sagður á leið til Svíþjóðar – Yrði mikil blóðtaka fyrir Íslandsmeistarana
433Sport
Í gær

Viðurkennir að stressið í stuðningsmönnum Arsenal smitist stundum í leikmenn

Viðurkennir að stressið í stuðningsmönnum Arsenal smitist stundum í leikmenn
433Sport
Í gær
Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír
433Sport
Í gær
Sonur Rooney með veglegt tilboð frá United sem hann hefur ekki samþykkt
433Sport
Í gær

Sjúkraþjálfari sendur í leyfi – Bókaði ítrekað hótelherbergi fyrir aðra menn svo þeir gætu haldið framhjá eiginkonum sínum

Sjúkraþjálfari sendur í leyfi – Bókaði ítrekað hótelherbergi fyrir aðra menn svo þeir gætu haldið framhjá eiginkonum sínum
433Sport
Í gær

Senda frá sér yfirlýsingu vegna frekjukasts Ronaldo

Senda frá sér yfirlýsingu vegna frekjukasts Ronaldo
433Sport
Í gær
Endurkoma Messi til Argentínu í kortunum
433Sport
Í gær
Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta