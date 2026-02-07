Ronaldo áfram í fýlu og skrópaði í leikinn í gær

Cristiano Ronaldo missti af sínum öðrum leik í röð með Al-Nassr þegar hann var ekki í leikmannahópnum gegn Al-Ittihad í sádiarabísku deildinni á föstudag.
Ronaldo sneri aftur til æfinga með liðsfélögum sínum í vikunni en var engu að síður ekki valinn í hópinn fyrir leikinn. Portúgalski framherjinn virðist því halda áfram mótmælum sínum, en fréttir herma að forráðamenn knattspyrnumála í Sádi-Arabíu séu farnir að missa þolinmæðina gagnvart 41 árs stórstjörnunni.
Vonast var til að Ronaldo hefði komið skilaboðum sínum á framfæri með því að sleppa leiknum gegn Al-Riyadh á mánudag og að hann myndi snúa aftur í svo stórum leik. Honum var jafnvel sagt að snúa aftur á völlinn.
Talið er að mótmæli hans skaði ímynd deildarinnar og fjárfestingarsjóðsins PIF. Deildin á að hafa varað hann opinberlega við fyrir leikinn.
Ronaldo er sagður telja að Al-Nassr fái minni fjárhagslegan stuðning en erkifjendurnir í Al-Hilal, þrátt fyrir að bæði félög séu í eigu PIF. Óvissa ríkir því áfram um næstu skref hans.