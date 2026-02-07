Kallar eftir því að Liverpool og Aston Villa nái samkomulagi

Liverpool og Aston Villa hafa verið hvött til að finna lausn í máli Harvey Elliott svo miðjumaðurinn geti haldið ferli sínum áfram án óvissu.
Elliott gekk til liðs við Villa á láni síðasta sumar. Í samningnum er ákvæði um skyldukaup ef hann nær ákveðnum lágmarksfjölda leikja fyrir lið Unai Emery. Sá fjöldi er tíu leikir, sem myndi þýða um 35 milljóna punda kaup næsta sumar.
Emery virðist þó ekki meta leikmanninn nægilega hátt til að réttlæta slíkan kostnað. Elliott hefur aðeins spilað sjö leiki og fékk til að mynda ekkert að spreyta sig á löngu tímabili frá byrjun október til loka janúar.
Talið er að Villa vilji forðast að virkja skyldukaupin. Þar sem Elliott hefur þegar spilað fyrir tvö félög á tímabilinu getur hann ekki farið annað samkvæmt reglum FIFA.
Samkvæmt Daily Mail hafa félögin rætt stöðuna en ekki fundið lausn. Christian Purslow, fyrrverandi framkvæmdastjóri Liverpool og Villa, segir stöðuna óheilbrigða og telur skynsamlegt að félögin nái málamiðlun, til dæmis með því að breyta ákvæðum samningsins.