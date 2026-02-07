Hrósar foreldrum Greenwood – Segist hafa heimsklassa leikmann í dag

Roberto De Zerbi, þjálfari Marseille, hrósaði Mason Greenwood í hástert á blaðamannafundi og sagði sóknarmanninn hafa náð heimsklassaformi eftir að hafa farið í gegnum erfiða tíma á ferlinum.
Greenwood, sem er 24 ára, yfirgaf Manchester United umdeildur sumarið 2024 en hefur síðan endurvakið feril sinn í Frakklandi undir stjórn De Zerbi og orðið mikilvægur hluti af liðinu.
Hann var handtekinn í janúar 2022 og ákærður fyrir tilraun til nauðgunar, þvingandi hegðun og líkamsárás. Ákærurnar voru felldar niður í febrúar 2023 eftir að lykilvitni drógu sig til baka, en hann spilaði ekki aftur fyrir United og var að lokum seldur til Marseille.
De Zerbi lét vel af leikmanninum á föstudag. „Við þurfum alltaf á Greenwood að halda eins og þeim sem við sáum í síðustu tveimur leikjum,“ sagði Ítalinn.
Hann bætti við. „Hann er heimsklassa Greenwood því, til viðbótar við það sem móðir hans og faðir kenndu honum, er hann að verða heilsteyptur leikmaður.“
Þá vísaði hann til mótlætis leikmannsins. „Hann hefur líka gengið í gegnum erfiða tíma, en hann fór ekki. Hann var hér áfram. Hann skildi að við vorum að segja honum hluti honum sjálfum til góðs og fyrir hag Marseille.“