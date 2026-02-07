Hjálmar heldur að margir séu á villigötum og að þetta gæti komið á óvart í sumar

Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Það eru tveir mánuðir í að Besta deildin hefjist og þó Hjálmar telji að Víkingur muni verja titil sinn heldur hann að deildin verði jafnari en margir halda.
„Ég hef sjaldan verið eins spenntur fyrir íslenska boltanum og núna. Síðasta tímabil var frábært og mér finnst úrslitakeppnin vel heppnuð.
Einhver sagði að Víkingur myndi rúlla yfir þetta, þeir eru ógeðslega góðir. En ég held að þetta verði jafnara en menn halda,“ sagði Hjálmar.
