Guardiola ver orð sín – Spyr af hverju hann má ekki tjá sig

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, hefur varið það að tjá sig opinberlega um átök í heiminum og segist ekki sjá ástæðu til að þegja vegna starfs síns.
Guardiola ræddi málið á blaðamannafundi í vikunni og sagði að hann vildi nýta stöðu sína til að leggja sitt af mörkum til betra samfélags. Hann lýsti sársauka sínum yfir þjáningum fórnarlamba átaka víða um heim. Ummæli hans vöktu bæði lof og gagnrýni, en fulltrúar gyðingasamfélags í Manchester hvöttu hann til að einbeita sér að fótboltanum og fara varlega í orðavali.
Spánverjinn lét það þó ekki á sig fá. „Af hverju ætti ég ekki að segja það sem mér finnst, bara af því að ég er knattspyrnustjóri?“ sagði Guardiola. Hann bætti við að hann virði allar skoðanir þó hann sé ekki sammála þeim.
Í síðustu viku hélt Guardiola ræðu í Barcelona þar sem hann lýsti stuðningi við palestínsk börn. Þá hefur hann einnig nefnt átök í Úkraínu og Súdan og ofbeldi víðar. Hann segist fordæma allt ofbeldi gegn saklausum borgurum, óháð því hvar það á sér stað.
Þegar hann var spurður hvort hann myndi framvegis halda sig við að tala aðeins um fótbolta svaraði hann að þögn væri einmitt það sem heimurinn þyrfti síður á að halda. Að hans mati ættu fólk í opinberum stöðum ekki að óttast að láta skoðanir sínar í ljós.