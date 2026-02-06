Vilja framlengja við hinn aldraða framherja

Barcelona er að skoða þann möguleika að bjóða pólska framherjanum Robert Lewandowski nýjan samning, þrátt fyrir að hann sé orðinn 37 ára.
Núverandi samningur hans við katalónska félagið rennur út í sumar og óvissa hefur verið um framtíð hans á Camp Nou.
Samkvæmt fréttum ESPN eru forráðamenn Barcelona opnir fyrir því að framlengja samning Lewandowski um eitt tímabil til viðbótar. Hins vegar yrði það á lægri launum en hann er á í dag, enda er félagið áfram undir ströngu fjárhagslegu eftirliti og þarf að halda launakostnaði í skefjum.
Lewandowski hefur verið lykilmaður í sóknarleik Barcelona síðan hann kom til félagsins og skorað fjölda marka. Þrátt fyrir hækkandi aldur hefur hann sýnt að hann getur enn skipt sköpum á hæsta stigi.
Talið er að bæði leikmaðurinn og félagið séu jákvæð gagnvart áframhaldandi samstarfi, en viðræður eru enn á frumstigi og ekkert hefur verið endanlega ákveðið. Næstu vikur gætu skorið úr um hvort Pólverjinn verði áfram í herbúðum Barcelona.