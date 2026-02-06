Valdimar sagður á leið til Svíþjóðar – Yrði mikil blóðtaka fyrir Íslandsmeistarana

Valdimar Þór Ingimundarson er á leið til Kalmar FF í Svíþjóð ef marka má Dr. Football hlaðvarpið.
Sagt er að Kalmar hafi áhuga á því að kaupa Valdimar sem hefur verið einn besti leikmaður Bestu deildarinnar síðustu ár.
Valdimar var frábær á síðustu leiktið en Kalmar verða nýliðar í sænsku úrvalsdeildinni í ár.
„Félögin hafa ekki náð saman um kaupverð, Valdimar á eftir að klára sitt í atvinnumennsku,“ sagði Hjörvar Hafliðason stjórnandi Dr. Football.
Valdimar ólst upp í Fylki og eftir góð ár þar hélt hann til Noregs áður en hann kom heim í Víking.