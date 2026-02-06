Snýr aftur heim eftir þrettán ár í Katar – Hélt framhjá og giftist konu sem er 32 árum yngri en hann

Richard Keys og Andy Gray eru á leið aftur til Bretlands eftir rúman áratug erlendis, samkvæmt fréttum í enskum fjölmiðlum. Tvíeykið hefur starfað hjá beIN Sports frá árinu 2013, tveimur árum eftir að þeir voru látnir fara frá Sky Sports vegna umdeildra ummæla um konur.
Keys, 68 ára, og Gray, 70 ára, hafa verið andlit útsendinga beIN Sports frá ensku úrvalsdeildinni og Meistaradeild Evrópu, auk þess að hafa fjallað um Heimsmeistaramót fyrir stöðina. Nú stefnir hins vegar í að dvöl þeirra hjá stöðinni sé að ljúka. Samkvæmt The Telegraph renna samningar þeirra út í sumar og þá hyggjast þeir snúa aftur heim til Bretlands.
Talsmaður Keys staðfesti við The Sun að hann hefði sjálfur tekið ákvörðun fyrir nokkrum mánuðum um að tími hans hjá beIN væri að renna sitt skeið. Í framhaldinu hafi verið samið um að síðustu útsendingar hans yrðu í maí á þessu ári.
Keys hefur einnig verið í sviðsljósinu utan knattspyrnunnar. Fyrir tveimur árum giftist hann Lucie Rose, sem er 32 árum yngri en hann. Samband þeirra vakti athygli á sínum tíma, en fyrrverandi eiginkona Keys, Julia, sagði að framhjáhald hans árið 2016 hefði haft mikil áhrif á fjölskylduna og skilið hana eftir miður sín. Þau höfðu þá verið gift í 36 ár.
Keys sagði sjálfur fyrir brúðkaupið að hann teldi sig heppinn mann, þótt hann væri orðinn eldri. Hann hefur jafnframt látið hafa eftir sér að aldur skipti hann litlu máli og að hann hlakki enn til að fylgjast með og fjalla um fótbolta. Nú virðist næsta skref vera endurkoma á breska fjölmiðlasviðið.