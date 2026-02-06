Kærastan vekur mikla athygli fyrir djarfan klæðnað – Með stóra ól um hálsinn með nafni hans

Kærasta brasilíska knattspyrnumannsins Vinícius Júnior vakti mikla athygli nýverið þegar hún birtist í djörfum kattarbúningi í myndatöku fyrir brasilíska afþreyingarmiðilinn GSHOW.
Virginia Fonseca, 26 ára áhrifavaldur og sjónvarpskona, klæddist skrautlegum og ögrandi búningi sem samanstóð af skreyttum samfellu með háu sniði, hnéháum stígvélum, kattareyrum og hönskum.
Það sem vakti þó mesta athygli var ól um háls hennar þar sem stóð „VINI JR“ með gylltum stöfum, tilvísun í kærasta hennar, stórstjörnuna hjá Real Madrid.
Útlitið var innblásið af frægum karnivalbúningi frá árinu 1998 sem fyrirsætan og leikkonan Luma de Oliveira klæddist á sínum tíma. Þar bar hún nafn þáverandi maka síns, Eike Batista, á svipaðri ól.
Fonseca deildi myndunum með fylgjendum sínum á Instagram, en þeir eru yfir 54 milljónir talsins. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og margir hrósuðu henni fyrir útlitið. Vinícius sjálfur lét einnig í sér heyra og hrósaði kærustu sinni í athugasemdum.