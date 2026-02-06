Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Lokadagur félagaskiptagluggans var tíðindalítill en það leit út fyrir að Jean-Philippe Mateta myndi fara frá Crystal Palace til AC Milan, sem gekk ekki því hann féll á læknisskoðun.
Franski sóknarmaðurinn var einnig orðaður við Nottingham Forest í glugganum.
„Ég skildi nú ekkert í því þegar það var verið að tala um að hann færi í Nottingham Forest. Af hverju ætti hann að fara þangað?“ sagði Helgi og Hjálmar tók undir.
„Hann var eins og örvæntingarfullur gaur á djamminu. Er ekki einhver klár?“ sagði hann.
